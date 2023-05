Il avait mis des médicaments dans un cubi de vin achevé par sa compagne : 20 mois avec sursis

Le prévenu venait de se séparer de sa compagne. Dans un état de détresse profonde, il a mélangé du zolpidem et du lormetazepam dans un verre de vin. Il affirme en avoir bu puis avoir retourné le cubitainer d’où provenait le vin pour y reverser le reste du verre, avant de s’évanouir. Son ex-compagne et le nouveau compagnon de celle-ci ont consommé le reste du cubitainer. Leur état a nécessité une hospitalisation et un lavage d’estomac. L’ex-compagne du prévenu se trouve toujours aujourd’hui dans un état de détresse psychologique, estimant que son ex-compagnon a voulu attenter à ses jours.