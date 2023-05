Jusqu'à 5 ans de prison pour une tentative d'assassinat commise à Namur en 2019

Le jour des faits, le frère d'un des prévenus a été agressé: deux membres d'une bande urbaine namuroise ont tenté de lui porter des coups de couteau. Son frère et ses amis se sont alors mis à la recherche des agresseurs. Un membre du clan adverse a été séquestré afin qu'il les mène à leur cible. Il a été frappé et dépouillé de ses effets personnels. Vers 04h00, une course-poursuite de plusieurs kilomètres a eu lieu. Durant celle-ci, plusieurs coups de feu ont été tirés. Le frère de la personne agressée, présenté comme l'instigateur et l'auteur des coups de feu, écope finalement de cinq ans de prison, tout comme un autre prévenu, qui devra aussi s'acquitter d'une amende de 800 euros. Des peines de deux ans et dix-huit mois ont été prononcées à l'encontre de deux autres membres de la bande. Certains ont bénéficié d'une peine de travail : l'une de 300 heures, l'autre de 150 heures. Celui qui est à l'origine de la première agression, en état de récidive, est condamné à six mois de prison et 800 euros.