Une cellule de crise constituée de la Direction et des représentants de différents départements a rapidement été rappelée. “Nous avons pris connaissance de l’ampleur de la situation : plus d’accès aux mails, wifi et téléphonie coupés, ainsi que de nombreux accès à des logiciels”, explique le service communication du CHRSM. Le type d’attaque est à ce stade toujours inconnu. “Le comité de Cybersécurité Belge est présent pour nous aider à analyser la situation, la police est prévenue aussi. Une enquête judiciaire est en cours. ”

L’éventualité d’être victime d’une cyberattaque avait déjà été anticipée au CHRSM, vu le nombre d’hôpitaux victimes ces derniers temps, dont Saint-Luc Bouge à Namur et plus récemment Vivalia. ” C’est une matière sur laquelle nous travaillons au quotidien. Nous avons une équipe importante au sein du Département Informatique. Elle a été très réactive et a pris des mesures d’urgence pour éviter la propagation de cette attaque “, a précisé Stéphane Rillaerts, Directeur Général du CHRSM.

“Nous travaillons au ralenti, avec des dossiers papiers”

Les conséquences de cette intrusion diffèrent en fonction du site. Sur le site Meuse (Namur), seules les urgences peuvent accueillir les cas graves et il est demandé aux autres patients de ne pas se présenter, à l’exception des accouchements. “Les patients qui sont hospitalisés sont en sécurité au sein de l’hôpital (NDlr : Les services vitaux sont préservés. Tous les appareillages des unités de soins intensifs fonctionnent, comme les appareils de dialyse) car nous avons développé des processus manuels et nos appareillages fonctionnent”, a tenu à rassurer la direction. “Ce sont nos applications de communication qui sont impactées. Nous travaillons donc au ralenti, avec des dossiers papiers.” Pour sa part, le site Sambre (Auvelais) fonctionne presque normalement. Les patients y sont toujours accueillis.

Si la crise a été bien gérée, cela implique tout de même que toute l’activité de l’hôpital soit adaptée. “Chaque patient sera contacté personnellement pour l’informer de la tenue ou du report de son examen, intervention, consultation. Nous pouvons déjà préciser que le Centre de Prise en charge des Violences sexuelles (CPVS) ouvert récemment reste ouvert 24h sur 24. Le Service de PMA poursuit également les suivis en cours. Les Urgences vitales et accouchements sont bien sûr pris en charge mais nous conseillons de ne pas vous présenter aux Urgences si cela est possible”, a encore précisé Stéphane Rillaerts

Le CHRSM demande par ailleurs à ses patients de ne pas surcharger ses réseaux téléphoniques et ne pas venir à l’hôpital jusqu’à nouvel ordre. Les deux sites (Ndlr : Namur et Auvelais) fonctionnent de manière indépendante car l’attaque ne les a pas touchés de la même manière. “On se prépare à travailler sans réseau informatique jusqu’à la fin de la semaine prochaine. ”