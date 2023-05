Conséquences: les consultations, les hospitalisations programmées, les examens et les interventions chirurgicales sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

L’hôpital déconseille aux patients de se présenter à l’hôpital sauf en cas d’extrême urgence ou d’accouchement. Il ajoute que ces suivis sont toujours assurés: procréation médicalement assistée (PMA) et Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS).

Sécurité assurée

L’hôpital précise que les patients qui sont hospitalisés sont en sécurité entre ses murs car il dispose de processus manuels et ses appareillages fonctionnent. Ce sont les systèmes de communication qui sont impactés. "Nous n’avons plus de connexion téléphonique mais avons prévu deux lignes pour nous contacter. Si vous devez absolument nous joindre, un numéro d’accueil central: 0493/28 96 08. Et, uniquement en cas d’absolue nécessité, le numéro d’accueil urgences est accessible au 0492/19 33 60, indiquent les responsables du CHRSM. Toutes nos équipes travaillent afin de rétablir la situation. Nous vous rappellerons dès que possible afin de reprogrammer votre rendez-vous."

Le CHRSM donnera davantage de détails dans la journée.