Pôle multifonctionnel du quartier Léopold : une copie à revoir

Le Collège communal, à la lecture de certains de ces avis, a suggéré à la S.A. « Le Côté Verre » de retirer sa demande de permis afin de retravailler son projet. "En effet, dès la connaissance de l’avis de l’Observatoire du commerce, il a été dit que le projet devait être revu. D’autres avis ont suivi. Et si de nombreux avis reconnaissent la pertinence du projet et ses effets positifs attendus voire indispensables pour la revitalisation du centre-ville, plusieurs critiques sont également formulées dont il parait important pour le Collège communal que la S.A. « Le Côté Verre » les intègre dans sa réflexion devant mener à un projet retravaillé."

Tous les avis glanés grâce à l’enquête publique auprès des organes d’avis et des citoyens seront communiqués à cette fin à la S.A. « Le Côté Verre » qui a notifié, ce jour, aux fonctionnaires régionaux, autorité compétente en l’espèce, ainsi qu’au Collège communal, sa décision de procéder au retrait de sa demande de permis afin d'analyser l'ensemble de ces avis et de présenter un projet revu tenant compte des remarques et avis de la manière la plus pertinente.