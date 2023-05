Biométhanisation et cantines provinciales : la province investit dans le “durable”

Des cantines provinciales écoresponsables

L’Epasc (école provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney), l’EHPN (école hôtelière de la Province de Namur) ainsi que l’Emap (école des métiers et des arts de la Province), l’Epeeg (école provinciale d’élevage et d’équitation de Gesves) et l’Espa (école secondaire provinciale d’Andenne) seront bientôt labellisées “cantines durables”. Le conseil provincial a en tout cas donné son feu vert pour la signature de la convention “Green Deal cantines durables” qui permettra aux différentes implantations d’intégrer le processus wallon… et aussi de bénéficier aussi d’un subside coup de pouce “du local dans l’assiette”. Pour mémoire, l’objectif est d’augmenter significativement le nombre de cantines de collectivité orientées vers un système alimentaire durable, en Wallonie.