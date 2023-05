La rue d’Erpent-Val reste à double sens

Le vote s’est déroulé du 15 au 26 mai inclus. Le dépouillement a eu lieu ce mardi matin, au terme du week-end de Pentecôte, en présence d’un témoin représentant chacun des deux comités (pour et contre). Au total, 1.109 bulletins ont été adressés aux adultes (18 ans et plus) domiciliés dans le périmètre du vieil Erpent au 1er mai dernier. 813 bulletins ont été collectés dans l’urne scellée, soit un taux de participation de 73 %. 253 votes pour la mise en sens unique ont été comptabilisés (31 %) contre 555 votes contre la mise en sens unique (69 %). 5 bulletins ont été invalidés (ex : croix à la fois dans la case pour et contre).

“Conformément aux résultats, la rue d’Erpent-Val restera donc à l’avenir à double sens comme historiquement”, indique la Ville de Namur.