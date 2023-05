Des emplois vont passer à la trappe au sein du Centre PMS libre spécialisé de Namur suite à la réforme des intégrations

Ces pertes d’emplois qui se profilent sont dues aux changements survenus dans la gestion des élèves inscrits en intégration. “Auparavant, ces élèves étaient inscrits dans l’école ordinaire qui les accueillait mais également dans l’école spécialisée qui collaborait avec”, explique Sébastien Viatour, directeur du Centre PMS libre spécialisé de Namur.

Depuis l’apparition des pôles territoriaux (Ndlr : équipe pluridisciplinaire qui aide et accompagne les enfants à besoins spécifiques et leurs professeurs dans l’enseignement ordinaire et soutient les écoles dans la mise en place des aménagements raisonnables) il y a deux ans dans le cadre du Pacte d’Excellence, ces doubles inscriptions ne sont plus d’actualité. Avec pour conséquence une diminution du nombre d’élèves officiellement inscrits dans l’enseignement spécialisé. Or, le nombre d’équivalents temps plein est déterminé en fonction de ce nombre d’élèves. “Au 15 janvier 2022, on dénombrait 827 élèves inscrits dans nos écoles en intégration. Au 15 janvier 2023, on était à 264”, poursuit Sébastien Viatour.

"Si rien ne change, nous allons revenir à terme à un encadrement qui date de 2010"

Cette chute impacte donc directement le nombre d’emplois au sein du PMS libre spécialisé de Namur mais aussi et surtout les élèves, premiers concernés. “Grâce au personnel qu’on avait en plus, on organisait plus de rencontres avec les parents, davantage d’animations sur des thématiques variées, etc. Tout ce bénéfice va être perdu et les suivis des élèves seront amoindris car à terme, nous ne pourrons plus être aussi utiles à nos jeunes et plus aussi présents. Pour eux, le risque d’absentéisme et de délinquance augmente. Si rien ne change, nous allons revenir à terme à un encadrement qui date de 2010. L’évolution dans nos pratiques depuis lors va donc être réduite à néant, par manque de personnel. ”

La solution pour le directeur ? Geler les moyens actuels des centres PMS spécialisés et mixtes, en vue de la prochaine année scolaire, en modifiant un “décret fourre-tout” dont la dernière possibilité de modification est fixée au 15 juin. Car son centre n’est pas le seul concerné par ces pertes d’emplois. “En Fédération Wallonie-Bruxelles, cela concerne entre 50 et 60 ETP, soit 80 personnes. En gelant les moyens pour la prochaine année scolaire, cela nous octroierait du temps pour réfléchir répartition équitable et utile des moyens humains actuellement mis en balances. ”