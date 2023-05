Namur: la réflexion sur l'énergie est l'affaire de tous les Namurois

L’enjeu pour la société est majeur dans la mesure où la Belgique est fortement dépendante en la matière. "Pour le bassin namurois composé de la commune de Namur et des 10 communes qui l’entourent, l’estimation de la CEN est que seulement 2% de l’énergie finale consommée est produite localement, via les panneaux solaires, les éoliennes, la biomasse, le biogaz, l’hydroélectricité et la géothermie. Cette estimation est confirmée par l’analyse des données POLLEC (NDLR Politique locale Énergie Climat) de ces 11 communes, qui révèle une autonomie énergétique de 2,4% en 2017", constate Xavier Gillon, l’un des actifs représentants de la CEN. La mobilisation initiée il y a 3 ans a pris un nouveau tournant, ce mardi soir, lors du conseil communal.

C’est via le mécanisme d’interpellation citoyenne que l’ASBL a choisi de médiatiser son travail et ses ambitions. Et d’indiquer qu’elle attend entre 100 et 150 candidatures d’ici la fin du mois de juin. Seuls 50 profils seront sélectionnés. "Selon des critères d’âge, de sexe de localité et des critères socio-économiques", dit Xavier Gillon.

Avant de se lancer dans le grand bain de la réflexion, ces Namurois bénéficieront d’une formation sur la problématique des énergies. "L’ASBL Énergie Commune nous aide à concevoir ces formations", indiquent les bénévoles. Un deuxième partenaire, la coopérative Trame, jouera le rôle de facilitateur.

Le catalogue de leurs recommandations devrait faire l’objet d’une présentation lors du festival Namur demain, courant du mois d’octobre.

Quel retour politique ?

C’est donc l’intelligence collective qui est le leitmotiv de la CEN. Une manière d’allumer la mèche. Au politique de souffler sur les braises. La prise de parole de Xavier Gillon avait pour objet de sonder les élus sur le futur accueil qui sera réservé au travail citoyen.

"S’il y a des propositions intéressantes, nous les examinerons avec intérêt", a d’emblée précisé l’échevine de la Transition écologique Charlotte Mouget (Écolo). Des éléments qui viendront s’ajouter aux "briques" qui ont déjà nourri la réflexion en matière de climat et d’énergie. Et l’échevine d’appuyer: "La question de l’énergie est fréquemment évoquée dans cette assemblée." Elle le sera encore prochainement, a prévenu Charlotte Mouget. L’écologiste annonce ainsi l’accord collégial visant l’exploitation d’un terrain non agricole. Ce qui permettra de développer le photovoltaïque sur trois hectares. "De quoi alimenter 700 ménages", insiste-t-elle.

Et puis il y a le cas des éoliennes. La société Eneco revient à la charge à Andoy avec un projet de deux mâts aux abords de l’E411 et pour lequel une nouvelle enquête publique démarrera le 7 juin. Un sujet sensible qui a toujours eu tendance à crisper l’assemblée.

D’aucuns auront donc peut-être perçu une pointe de sous-entendu dans la réponse faite au représentant de la CEN. "Il y a beaucoup de vos considérations qui feront l’unanimité ici, a dit Charlotte Mouget. Une vision locale aussi claire que possible est souhaitable, nous y travaillons. Mais une vision partagée, un horizon commun n’empêcheront pas la divergence d’avis."