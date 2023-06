Une semaine plus tard, le CHRSM fait le point sur la situation. “Notre hôpital fonctionne toujours en mode dégradé sans connexion internet, téléphonie fixe etc. Le service Informatique continue son travail d’analyse de la situation accompagné de la CERT (Cyber Emergency Response Team fédérale) et toute une équipe est déployée pour remettre en place le plus rapidement possible des outils de travail remis à neuf”, indique la cellule communication du CHRSM.

“Au niveau du personnel administratif, chaque service s’organise afin de définir ses priorités et voir comment fonctionner sans connexion. Une liste de besoins en renforts est en train d’être créée, en parallèle d’une liste de collaborateurs ayant du temps pour venir en aide là où c’est nécessaire. ”

Les secrétariats s’activent par ailleurs pour appeler les patients et reprogrammer les rendez-vous quand ceux-ci doivent être reportés. Sur le site Sambre (Auvelais), au moins 70 % des consultations sont maintenues. Le laboratoire ne peut quant à lui traiter que les urgences et l’interne. À Namur, plus de 1000 consultations ont été maintenues depuis vendredi. “Notre centre de prélèvement a rouvert ce jour mais les analyses se font en externe. ”

Enfin, les services d’urgences reçoivent à nouveau les patients dispatchés par la centrale 112.