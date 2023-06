Envie d’arrêter de fumer ? La Clinique St-Luc de Bouge organise un stand d’information ce jeudi dans le cadre de la semaine sans tabac

La semaine mondiale sans tabac a débuté ce lundi 29 juin et se clôturera ce vendredi 2 juin. Dans ce cadre, la Clinique Saint-Luc Bouge et ses tabacologues organisent, ce jeudi 1er juin, un stand d’information dans le hall d’accueil entre 12h et 16h. Il sera possible d’y échanger avec les professionnels de la santé, de réaliser un test de dépendance ou encore d’assister à des animations.