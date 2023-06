L’option puériculture de l’Institut Notre-Dame de Namur en déficit d’élèves

Pourtant, l’option puériculture de l’Institut Notre-Dame de Namur est en déficit d’élèves. “En 2015, nous avions 239 élèves inscrits en puériculture, en 5e, 6e et 7e année. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 142. On est passé de 5 à 6 classes en 5e année à 3 classes. Ce n’est pas une diminution anodine et la période Covid n’a pas aidé. Les crèches ont été malmenées, les élèves en stage ont vu la réalité du métier et ont vu des professionnels démotivés”, poursuit Sylvie Satin. “Notre école est interpellée par le manque d’engagement d’élèves. C’est un métier en pénurie et cela risque de s’aggraver. Les crèches de la province de Namur et du Luxembourg sont en quête désespérée de professionnels compétents. Les conséquences de cette pénurie se font sentir chaque jour, avec des listes d’attente de parents désespérés et des structures débordées qui ne peuvent pas répondre aux besoins croissants de notre société. ”

L’Institut Notre-Dame de Namur n’est pas la seule école dans le cas. “Nous avons sondé d’autres écoles qui nous disent être dans la même situation que nous. Cette diminution touche aussi l’aide familial et l’aide soignant. En fait, c’est tout pôle d’aide à la personne qui en chute libre car il n’y a pas de valorisation du métier. ”

Face à ce constat et en pleine période d’inscription scolaire, la direction souhaite attirer l’attention des autorités politiques afin de renforcer l’image positive de ce secteur d’activité. Elle souhaite également sensibiliser le public à l’importance de la puériculture et à la nécessité de former davantage de professionnels dans ce domaine. Raison pour laquelle une journée porte ouverte axée sur l’option puériculture et aspirant en nursing (les élèves en aspirant nursing peuvent après leur 6e secondaire, s’inscrivent en 7e puériculture) est organisée ce samedi 3 juin de 10h à 13h.