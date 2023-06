Les faits ont eu lieu entre mai 2017 et octobre 2019, dans l’arrondissement de Dinant. Souffrant d’une dépendance au jeu ayant entraîné un règlement collectif de dettes, le prévenu, policier, faisait des heures supplémentaires dans l’horeca via flexi job. C’est au départ pour tenir ce rythme effréné qu’il a commencé à consommer de la cocaïne, avant d’en faire le commerce à une dizaine de clients, “essentiellement des collègues”. Il a perdu son travail une fois le trafic découvert et a été incarcéré durant une courte période. Condamné en 2018 par la cour d’appel à une peine de travail de 150 heures, une fleur que lui faisait la justice, il a continué son commerce. Il affirme aujourd’hui avoir stoppé la vente et la consommation de drogue, s’être fait interdire de jeux et avoir épuré ses dettes. La juge Chantal Bourgeois lui a fait remarquer que les actes commis étaient “incompatibles avec sa fonction”. L’intéressé de répondre qu’il “aimait bien son boulot”. “J’étais endetté. Malgré le fait que je gagnais 4000 euros avec mes deux fonctions, je n’arrivais pas à payer mon loyer”.

Le parquet de Namur ne s’oppose pas à un éventuel sursis probatoire mais requiert 5 ans afin de “faire peser une épée de Damoclès” sur la tête du prévenu.

Le conseil de l’intéressé, Me Steinier requiert une peine de travail. “C’est un garçon courageux qui ne fuit pas ses responsabilités.”

Jugement le 30 juin.