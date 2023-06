”Asile, migration et intégration” : six projets namurois soutenus par la Wallonie

Six de ces 22 projets se trouvent en province de Namur :

- Le projet Mentor-Escale (678,719.65 €) propose de l’accompagnement individuel adapté et personnalisé aux besoins des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et jeunes adultes qui s’installent dans la vie en autonomie.

- Le CPAS de Namur (855,408.01 €) propose, à la fois, de l’accompagnement social personnalisé au niveau du soutien psychosocial, de la gestion du quotidien, de l’aide juridique et du logement mais également des cours de français pour les personnes scolarisées dans leur pays d’origine et pour les personnes peu ou pas scolarisées.

- Vis-à-vis ASBL propose des cours en français langue étrangère à des ressortissants adultes de pays tiers.

- La Ville d’Andenne (144,375.00 €) propose des cours en français langue étrangère sans certification pour une intégration efficace sur le territoire wallon.

- Alpha 5000 ASBL (210,028.08 €) propose des cours en français langue étrangère sans certification.

- Service de Traduction et d’Interprétariat en milieu Social Wallon (123,590.61 €) propose des fiches-métiers en version multilingue pour faciliter l’accès à une formation ou un emploi en limitant la barrière de la langue permettra de renforcer la main-d’œuvre dans les secteurs en pénurie.

Le Fonds AMIF représente maximum 75 % du budget total introduit par les opérateurs. Les 25 % restants sont couverts par une intervention publique et/ou des recettes privées.