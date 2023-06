Coups, outrages, menaces : l’internement est requis

”On a essayé de me tuer il y a 15 ans sur mon lieu de travail. Un psychiatre m’a dit d’arrêter mon traitement et tout cela est remonté, j’ai eu comme un trop-plein. S’il ne m’avait pas dit de stopper, cela ne serait pas arrivé.”

L’avocate de la personne âgée agressée à deux reprises réclame 1.500 euros de dommage à titre provisionnel pour chacune des scènes. “Mon client souffre d’un stress post-traumatique. Sa voiture a été rayée à plusieurs reprises. Il a reçu des coups de poing et de pied au visage, qui ont cassé ses lunettes, le prévenu a shooté dans son petit chien. Il a dû être transporté en ambulance, le visage en sang et a subi une incapacité de 15 jours. Aujourd’hui, quand il sort, il est à l’affût.” Me Meurice requiert 500 euros de dommage pour chacun des 3 policiers constitués parties civiles.

Le conseil du prévenu demande une actualisation de l’expertise mentale de ce dernier.

Jugement le 30 juin.