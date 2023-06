Namur: un hôpital sans frontières à découvrir, ce weekend

Des valeurs d’aujourd’hui

Si cet esprit de solidarité humanitaire fait partie intégrante de l’ASBL, celle-ci se fonde également sur les valeurs actuelles que sont l’écologie, la durabilité et le recyclage. "Le matériel que nous donnons dans le cadre de notre mission a été récupéré dans des hôpitaux mais aussi dans des maisons de repos, des centres médicaux, des Centres publics d’aide sociale et chez des particuliers. La multitude de nos actions nous a permis d’établir de nombreux contacts et d’être connus et reconnus dans les professions tant médicales que paramédicales dans toute la Belgique et une partie du Grand-Duché de Luxembourg. Notre espace de stockage et de logistique de 6 300 m2 nous permet ensuite de reconditionner le matériel avant expédition."

Ce matériel, notamment les appareils électriques, est examiné et remis à neuf par un technicien de la cellule Bio-Technique-Médicale de HSF, constituée de spécialistes. "Ils veillent tout spécialement à optimiser le matériel offert. Ils connaissent le matériel, les contraintes d’utilisation et les besoins spécifiques d’utilisations locales. Ils ont aussi pour rôle d’adapter le matériel en fonction des destinations et des infrastructures locales."

Par ce travail de collecte minutieux, l’ASBL participe à une utilisation plus durable du matériel et réduit drastiquement le gaspillage. "En 30 ans, nous avons envoyé plusieurs milliers de tonnes de matériel médical et les demandes augmentent encore."

Deux kits, deux usages

Sensible à la situation des nombreux blessés de guerre, HSF a souhaité réagir et participer à l’effort international en envoyant du matériel de premiers secours. Dès le mois de février 2022, les médecins bénévoles ont adapté les kits qu’ils avaient créés pour la catastrophe du Népal et les ont adaptés à la situation de guerre en Ukraine. Le premier, le Dispensary-kit, se présente sous la forme d’un sac à dos. "Sa mobilité permet d’atteindre assez facilement les traumatisés qui se trouvent dans les abris ou refuges. Maniable, il contient l’essentiel du matériel destiné aux premiers secours. Avec le second, l’Hospi-kit, HSF franchit le seuil d’une salle d’opération de campagne. Outre le matériel du sac à dos, le contenu de la malle permettra de réaliser une intervention chirurgicale sous anesthésie."

Si, dans un premier temps, le dispensary-kit était le plus pertinent, HSF privilégie désormais nos actions sur l’Hospi-Kit plus adapté à la situation actuelle et aux types de blessures recensées sur le terrain.

HSF a déjà envoyé, avec la collaboration du Rotary belge, 33 dispensary-kit et 15 Hospi-Kit. En parallèle, des produits alimentaires, d’hygiène et pour animaux ainsi que des vêtements ont également été expédiés. "À ce jour, nous continuons nos efforts et nous restons sensibles à l’actualité. L’envoi de nouveaux Hospi-kits est prévu."

Portes ouvertes

Après un vif succès l’an passé, la deuxième édition des portes ouvertes de l’ASBL se déroulera ce samedi 3 juin 2023 à partir de 11 h. Au programme de cette journée: visite des hangars, découverte des projets (Ukraine, Congo, Mali…), de l’équipe mais aussi du travail au quotidien. Il y sera aussi organisé des visites du rucher proposé par l’École Namuroise d’Apiculture avec une dégustation d’une bière au miel. En outre, des promenades seront aussi à découvrir tandis qu’un château gonflable sera érigé sur place pour les plus petits. "Cette journée permettra aux visiteurs de découvrir les processus de l’aide humanitaire, ses difficultés mais aussi son impact et son importance." Dès 18 h, le club Rotary Namur-Confluent accueillera également les inscrits pour le barbecue de son Président au profit de l’ASBL. Enfin, à 21 h, le groupe Wooden Avenue accompagnera le dessert avec des covers des années 70 à nos jours.

Adresse: Chemin du Fort de Marchovelette, 26 – 5020 Champion (Namur).