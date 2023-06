Deux nouvelles chaudières biomasse et 625 nouveaux panneaux photovoltaïques : L’Atelier, à Naninne, investit en faveur de l’environnement

À l’heure de l’urgence climatique, L’Atelier a décidé d’agir en faisant récemment l’acquisition de deux chaudières biomasse et de nouveaux panneaux photovoltaïques.

Le principe d’une chaudière biomasse est de fonctionner avec des matières organiques végétales. Le bois en l’occurrence. Un modèle de chauffe plus écologique et plus économique d’une chaudière à énergie fossile.

L’entreprise a par ailleurs installé 625 nouveaux panneaux photovoltaïques sur sa toiture, qui en comptait déjà 1040 depuis 2013. Aujourd’hui, le parc photovoltaïque de L’Atelier se compose donc de 1665 panneaux de 240W et 400W. “Cette installation dans sa globalité devrait couvrir, en 2023, 50 % de notre consommation annuelle et réduire nos émissions de CO2 de 64,8T/an”, explique Maxime Goffinet, directeur de L’Atelier. “D’ici quelques années, nous visons 70 % d’autonomie en électricité. Pour atteindre ce pari ambitieux, nous envisageons la mise en place d’un système de stockage sur batterie et l’installation d’une éolienne à plus long terme”.

L’Atelier avait déjà mis en place d’autres actions en faveur de l’environnement par le passé.

En 2022, 90 % des néons ont été remplacés par un système LED qui a permis de réduire la consommation d’électricité de plus de 10 %. Pour ses espaces verts, plus aucun produit chimique n’est utilisé depuis dix ans. Le fauchage tardif est pratiqué sur plusieurs zones. Pour l’arrosage, quatre citernes à eau de pluie de 15.000l chacune sont installées.

Enfin, pour les nombreux déchets qu’elle génère (100 tonnes de carton et 30 à 40 tonnes de plastique par an), l’entreprise a acheté deux compacteurs. L’un d’eux permet de former des balles de matière recyclables, qui seront revendues comme de la matière première secondaire.