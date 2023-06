Philippeville: deux réserves naturelles domaniales à Franchimont

Du 12 juin au 12 juillet, une enquête publique portera sur "le Plan particulier de gestion du projet de création des Réserves naturelles domaniales". Le dossier pourra être consulté à l’administration communale de Philippeville.

Le premier des deux sites est le "Tombeau de Franchimont" et occupe une surface de 2,9 ha. Le lieu se trouve un peu au nord du village de Franchimont, à la confluence du ruisseau de Fontaine et celui du Rond Pré qui forment la Chinelle. Il est inclus dans le site Natura 2000 de la Vallée de la Chinelle.

Il est d’un grand intérêt environnemental mais aussi archéologique. "Son appellation provient de la découverte sur place, fin du XIXe siècle, de nombreuses tombes franques (117 au total !), nous explique Stéphane Tombeur, en charge de la conservation de la nature au sein du Parc Naturel Viroin-Hermeton et travaillant en collaboration avec le DNF. Les objets trouvés à l’époque (des céramiques, des armes, des verreries…) sont aujourd’hui exposés au musée archéologique de Namur."

Rares orchidées

La réserve est constituée d’un plateau et d’un versant dolomitiques. On y trouve des pelouses extrêmement rases et sèches, maintenues ouvertes par les lapins, et où les plantes sont souvent nanifiées. Ces pelouses, très riches sur le plan floristique, comptent souvent une quarantaine d’espèces au m2. Parmi les espèces remarquables ou protégées de la faune, on rencontre notamment de nombreux papillons, le blaireau d’Europe et le lézard vivipare.

Le second site, "Le Tienne des Cauris" ou "Le Terne des Côris" se trouve au sud-est de Franchimont et s’étend sur une surface d’1,2 ha. C’est aussi une ancienne réserve naturelle privée gérée par Ardenne & Gaume. L’endroit est constitué d’un étroit plateau occupé par des pelouses calcaires et limité par des versants boisés assez abrupts.

Point de vue faune, on y observe la cigogne noire, le balbuzard pêcheur, la bondrée apivore, la couleuvre à collier, le crapaud accoucheur ou encore le papillon hespérie de la mauve.

"Ce Tienne, comme le Tombeau de Franchimont, compte de nombreuses plantes remarquables dont le très rare orchis brûlé, le fleuron du site, insiste l’agent DNF en charge de ce triage. Quand j’ai repéré ces orchidées, j’ai appelé des spécialistes qui ont les ont photographiées sous tous les angles pendant 1/2 heure !"

Il précise: "Les deux futures réserves naturelles domaniales ont la particularité d’être des milieux ouverts pauvres sur sol calcaire. Historiquement, ces endroits étaient pâturés par des troupeaux de moutons qui empêchaient les arbres de les recoloniser. Cela a favorisé le développement de toute une faune et flore spécifiques. Mais les activités agropastorales ont évolué, voire disparu. Et si nous ne maintenons pas, via un plan de gestion annuel, ces milieux ouverts en fauchant l’herbe et en l’évacuant des lieux, ce riche et fragile biotope va disparaître." L’élimination de quelques pieds de plantes invasives sera également entreprise régulièrement.

Panneau informatif

La circulation du public au "Tombeau de Franchimont" et sur le "Tienne des Cauris" est en principe interdit, sauf sur les sentiers publics (s’il y en a !).

"Un panneau explicatif sur l’importance archéologique et environnementale sera placé à l’entrée de la réserve du"Tombeau de Franchimont, ajoute encore Stéphane Tombeur. Le PNVH a également édité une petite brochure sur ce site remarquable. Elle est notamment disponible à l’Office du tourisme de Philippe ou à la demande chez nous."

Les deux réserves naturelles domaniales serviront aussi régulièrement d’outil de sensibilisation auprès du public scolaire par le biais d’animations sur le terrain.