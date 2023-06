Le comité de suivi du projet d’extension du piétonnier de Namur en voyage d’étude à Mulhouse

Dès le printemps 2024, Namur entamera la transformation de son actuel piétonnier. Tout comme la capitale wallonne, la ville de Mulhouse a, depuis peu, entamé sa transition vers la piétonnisation de son centre-ville. Et comme à Namur, les habitants ont été mis à contribution. “L’objectif n’est pas d’imiter ce qui est fait à Mulhouse mais plutôt de s’en inspirer, d’apprendre, et de comprendre toutes les facettes de cette transition”, précise la Ville de Namur dans un communiqué.

Durant ces deux jours en Alsace, le comité rencontrera notamment des experts en urbanisme et en aménagement de voiries piétonnes pour discuter des bonnes pratiques et des défis de la mise en place d’un piétonnier efficace. Il tentera de comprendre également comment les différentes parties prenantes (tels que les citoyens, les entreprises locales et les autorités publiques) ont été impliquées dans la conception, la mise en œuvre et la gestion du piétonnier de Mulhouse. Ce sera également l’occasion d’établir des contacts avec des partenaires potentiels pour la mise en place de l’extension du piétonnier de Namur, telles que des collectivités locales ayant une expérience dans ce domaine.

un bilan sera présenté par l’échevine de l’Urbanisme Stéphanie Scailquin, le 13 juin à la Bourse à 18h30, dans le cadre de la réunion grands chantiers.