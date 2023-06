Ohey : le cahier des charges en vue de la future maison de repos de 105 lits approuvé

Le projet de la future maison de repos (résidence Anne-Joseph Galer) à Ohey est dans les cartons de la commune depuis quelques années. En 2018, le Collège communal jetait les bases, soutenu par la minorité. Jeudi dernier, on a franchi une étape supplémentaire dans ce dossier avec l’approbation, par le conseil communal, du cahier des charges pour désigner un opérateur qui construira et exploitera la future maison de repos de 105 lits, basé au cœur du village d’Ohey. “C’est un projet basé sur de l’intergénérationnel. Nous avons ainsi voulu qu’elle soit construite à proximité de l’église, du parc, de l’école, du hall sportif et qu’elle soit en connexion avec les opérateurs extérieurs. Elle se situera sur un terrain communal clairement identifié, derrière le centre sportif”, explique le bourgmestre Christophe Gilon.