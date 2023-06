L’homme est intervenu dans un conflit de voisinage impliquant six personnes, dont des mineurs et son beau-frère, dans lequel il n’était pas directement impliqué. Les différents protagonistes se trouvaient sur sa propriété. “Le problème s’arrangeait mais il est quand même sorti avec une arme et a tiré sans nous avoir demandé au préalable de quitter les lieux”, expliquait une des parties civiles. Une personne avait été touchée à la jambe.

Devant le tribunal, le tireur avait expliqué que le coup de feu était accidentellement parti lorsqu’il a refermé le canon de son arme.

Ces dix mois de prison s’ajoutent à d’autres peines (14, 40 et 40 mois) que le prévenu devra bientôt purger.