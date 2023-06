Le Jardin d’Antoine : recréer du lien à la nature en plein Namur

Chacune à leur manière, ces zones participent à la finalité du projet : (re) créer du lien… à la nature (en ville), au paysage, au patrimoine, aux autres. Une zone “convivialité” au centre du jardin permet de partager des moments conviviaux grâce notamment au mobilier mis à disposition (bancs, tables, fauteuils, balançoire, barbecue…). La zone “biodiversité” comprend une mare et une prairie fleurie. Ces espaces peuvent entre autres servir de lieux d’observation de la biodiversité lors d’activités scolaires et extrascolaires. La zone “art” comporte une grande fresque réalisée par des citoyens namurois et dont le contenu a été défini sur base d’une consultation publique. La zone “paysage” propose pour sa part de prendre de la hauteur et de découvrir un point de vue sur la Ville de Namur. Une table “panorama” permet aux visiteurs d’identifier quelques points de repère de la Ville et d’en apprendre davantage sur son histoire. Enfin, la zone “permaculture” : il s’agit d’une zone d’exploration, de laboratoire créée et entièrement gérée par une enseignante et sa classe.

Différents partenaires ont pris part à la création de ce projet, garantissant de cette manière la participation de publics différents, issus de milieux culturels variés : l’AMO Passages, la Maison Médicale de Bomel, le Comité de Quartier de Bomel, Natagora, le Centre Croix-Rouge de Belgrade, l’association JAVVA, le Centre d’Expression et de Créativité (Centre Culturel de Namur) et l’artiste Mélanie Mertens, l’Institut Technique de Namur, l’Institut Saint-Louis de Namur, la Cellule Participation et la Régie Foncière de la Ville de Namur.

Dans ce lieu polyvalent, Empreintes poursuit son objectif de développer les liens humains, la participation et une reconnexion à la nature pour tous. À partir de la rentrée scolaire 2023, elle développera des animations spécifiques au Jardin d’Antoine pour des groupes d’enfants et de jeunes (scolaires ou extra-scolaires), des riverains, des associations locales. En tant que gestionnaire du site, Empreintes proposera aux organisations intéressées de profiter de ce lieu d’exception.