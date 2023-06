Il semble que le motard, au guidon d’un chopper circulait vers Namur quand il a été heurté par une voiture de marque Toyota qui voulait s’engager sur l’autoroute vers Bruxelles.

Les deux véhicules se sont percutés très violemment, le pilote du deux-roues chutant au sol. Les pompiers de la zone NAGE, du poste de Namur, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et deux ambulances ainsi que le SMUR du CHR de Namur. Très grièvement blessé, le motard a été conduit vers le CHR de Namur. Les policiers de Namur se sont chargés des constatations et du balisage routier. Alerté des faits, le parquet de Namur a désigné un expert automobile afin de déterminer les causes de ce grave accident. C’est le dépanneur MD, de Namur, qui a enlevé les véhicules hors d’usage.