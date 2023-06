Un nouveau marché hebdomadaire pour Bomel

Même si un seul marchand ambulant sera présent, les habitants de Boeml espèrent que cette première édition fera office de tremplin et attira d’autres ambulants. Malgré le peu de candidatures reçues, la Ville de Namur a souhaité maintenir ce marché afin de répondre aux demandes des citoyens exprimées via le comité de quartier. Dans un objectif d’attractivité et de mixité du marché, les candidatures restent ouvertes, et ce même pour les ambulants occasionnels.

“Nous espérons que ce marché rencontrera un succès auprès des habitants de Bomel. En tant qu’échevine de l’attractivité urbaine, il me semble primordial de répondre aux demandes des habitants”, préciseStéphanie Scailquin, échevine de l’attractivité urbaine.