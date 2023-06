L'administration pénitentiaire prend très au sérieux le largage de colis récupérés dimanche à la prison d'Andenne. "Plusieurs colis ont été trouvés lors du chemin de ronde, dimanche vers 16 h 30. Dans ces colis se trouvaient une arme et des balles. Nous avons immédiatement sécurisé la prison en procédant à la remontée des préaux ou encore à la fouille de chaque détenu", précise la porte-parole de l'administration.

L’intervention des services de police a également été requise dans l’établissement pénitentiaire andennais. Les policiers y ont mené différentes actions, dont des "balayages" avec des chiens, ainsi que des fouilles.

Le parquet de Namur a été avisé des faits et une enquête judiciaire a été ouverte. "Nous avons à nouveau rappelé à la Régie des bâtiments la nécessité d'une sécurisation, par la pose de filets et caillebotis. Durant toute la semaine, la direction locale a programmé des réunions avec la police locale, les syndicats et les représentants des détenus pour répondre à leurs questions", conclut la porte-parole de l'administration pénitentiaire.

Dimanche après-midi, des indivus non identifiés sont parvenus à lancer quatre colis suspects depuis l'extérieur dans l'enceinte de la prison d'Andenne. L'information est confirmée par la directrice de l'établissement, Catherine Zicot : "L'un des colis est tombé dans un espace de ronde non accessible aux détenus et a été immédiatement récupéré par nos agents. Ils ont constaté qu'il contenait un revolver, deux chargeurs et des munitions."

Les prisonniers ont pu prendre possession des trois autres paquets qui sont arrivés dans le préau. "Les images des caméras de surveillance ont montré qu'il s'agit de balles de tennis, contenant très probablement de la drogue. Le processus est connu de nos services," précise encore la direction. Mais dans un premier temps, le contenu des paquets récupérés par les prisonniers n'étant pas connu, l'établissement a vécu sous tension. D'autres armes auraient en effet pu y avoir ainsi été introduites. Les mesures de sécurité ont été renforcées, les activités suspendues, une enquête étant menée et des fouilles d'ampleur réalisées dans les cellules et sur les détenus par les agents avec le renfort de la police. Deux autres colis ont ensuite été récupérés. ils contenaient en effet des stupéfiants.

Mardi, l’établissement retrouvait progressivement un fonctionnement normal, avec un premier préau organisé après-midi.