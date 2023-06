Namur: un ouvrier tué par accident sur le chantier du futur zoning de Bouge

La police, les services du bien-être au travail et l’auditorat du travail sont descendus sur place pour enquêter sur les circonstances du drame.

L’ouvrier était actif sur les travaux d’aménagement d’une voirie pour le futur zoning. Une tranchée avait été creusée dans laquelle devaient être posés des tuyaux de gaz. "Un engin de chantier était en train de manipuler la grande bobine où étaient enroulées ces canalisations pour qu’elles soient placées dans la tranchée, indique Pascale Malderez, porte-parole de l’auditorat. L’ouvrier était placé à côté de la tranchée et, dans des circonstances qui ne sont pas encore déterminées, il a été percuté à la tête par cette bobine. Il portait un casque, mais vu la masse qui l’a heurté, les conséquences sont fatales. L’enquête va devoir établir les causes et les responsabilités."