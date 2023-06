Jemeppe-sur-Sambre : il menace de faire sauter le commissariat

Lors de son arrestation, celle-ci a proféré des menaces envers les policiers. L’homme a notamment indiqué qu’après son petit tour en prison, il ferait sauter le commissariat de Jemeppe-sur-Sambre.

En raison des faits et de son comportement, il a été placé en détention préventive et présenté devant un juge d’instruction qui devait, ou non, le placer sous mandat d’arrêt. Contacté, le parquet de Namur n’a pas répondu à notre appel.

Quant au chef de corps faisant fonction, Frédéric Henry, celui-ci ne peut commenter les faits mais tient à féliciter le travail de ses équipes. "J’espère juste que si cet individu décide de venir au commissariat, nous aurons déjà déménagé dans notre nouveau bâtiment à Moustier (rires)."