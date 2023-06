L’Opendata de Namur consultée par plus de 4.500 personnes par mois

Cinq ans après son lancement, cette bibliothèque est maintenant riche de plus de 220 jeux de données ouverts à la population, contre 50 à son ouverture il y a cinq ans. Celles-ci sont mises à jour automatiquement et quotidiennement et sont consultées par plus de 4.500 personnes/mois. Elles ont par ailleurs déjà été téléchargées plus de 27.000 fois.