Namur : à 11h du matin, ils dérobent les bijoux d’un couple, place de l’Ange

Deux prévenus en séjour illégal comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur pour des faits de vols. Le 7 février dernier sur le coup de 11h, ils ont dérobé leurs bijoux à un couple qui se baladait place de l’Ange, après avoir menacé les victimes. Les malfrats ont été rapidement interpellés sur base de leur description faite à la police, à 100 mètres du lieu des faits. Ils étaient en possession d’un smartphone également dérobés et portaient sur eux un pull et une veste tout juste dérobés, et qui portaient toujours les étiquettes du magasin concerné.