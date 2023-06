Namur : la Ville envisage la création d’un champ photovoltaïque à Salzinnes

Une interpellation qui est tombée à point nommé puisque la Ville, dixit l’échevine de la Transition écologique Charlotte Mouget, “affûte ses armes pour limiter et s’adapter aux effets des changements climatiques. ”

Ainsi, dès cet hiver, la Ville entamera la plantation des premiers kilomètres de haies et d’alignements de saules têtards en bords de route, en zone rurale et agricole, là où les terres agricoles sont exposées aux vents, à l’érosion des sols et au phénomène de ruissellement. L’objectif est double : d’une part, renforcer la biodiversité en milieu agricole et offrir abri et couvert à la faune et, d’autre part, créer de l’énergie renouvelable.

Alimenter 700 ménages en électricité

En termes de photovoltaïques, la Ville a identifié un terrain communal de 3Ha situé à Salzinnes, non agricole, qui semble rencontrer toutes les conditions pour accueillir un site de production d’énergie renouvelable. On pourrait y produire la consommation d’environ 700 ménages. Le projet est actuellement à l’étude auprès d’un bureau spécialisé.

Un autre bureau évalue quant à lui la qualité biologique de la friche industrielle, les impacts de l’installation des panneaux solaires et la possibilité de valoriser une partie du terrain pour la biodiversité afin d’y réaliser un projet intégré en termes de développement durable. Les résultats de ces deux études seront disponibles durant l’été. “Avec ce projet, nous voyons aussi la perspective de créer la première Communauté d’Énergie Renouvelable (CER) de Namur. Une CER fonctionne sur le principe de l’énergie en circuit court : produire soi-même une énergie garantie et se la partager localement. Cela permet de produire une énergie locale, renouvelable et à bas prix, de manière à faire baisser les factures énergétiques de celles et ceux qui en bénéficient. ”

Parmi les autres projets énergétiques, l’échevin Charlotte Mouget cible également l’autonomie énergétique de la future halle maraîchère et le soutien aux initiatives citoyennes qui émergent sur le territoire comme l’implantation de la première éolienne par la coopérative Eole-Lien à Temploux (Ndlr : un projet d’une 2e éolienne est en cours).

Enfin, le Service Air Climat Energie (SACé), créé en 2021 au sein de l’administration communale, va prochainement élaborer le Plan Air Climat Energie 2030 de la Ville de Namur, pour lutter contre les dérèglements climatiques.