171 personnes contrôlées lors des actions de sécurisation de la police de Namur du mois de mai

Durant le mois de mai, les patrouilles pédestres ont une nouvelle fois été vigilantes aux infractions telles que la consommation d’alcool sur la voie publique, les rassemblements troublant l’ordre public, la mendicité agressive ou encore le stationnement gênant. Dans le cadre de ces infractions au Règlement Général de Police (RGP), 92 sanctions administratives communales (SAC) ont ainsi été délivrées.

Six actions de sécurisation plus importantes ont par ailleurs été menées. Le haut du centre-ville (Quartier de la gare, Square Léopold, rue Rogier, Parc Louise Marie) et Jambes ont fait l’objet d’une attention plus particulière. 116 membres du personnel étaient mobilisés dans le cadre de ces opérations planifiées et organisées autour des faits de violence sur la voie publique et sur la vente et la détention de stupéfiants avec notamment l’engagement de chiens formés à la détection de drogue.

171 personnes ont été contrôlées lors de ces six actions qui ont abouti à 12 arrestations judiciaires et 12 administratives. Sur le terrain, la police a saisi 1.335€, 52,2g de cocaïne, 95,01g de cannabis, 89,5g d’héroïne, 2 GSM et 5 armes prohibées.

29 P.V pour vente de stups, 5 pour détention d’arme prohibée et 15 pour séjour irrégulier ont par ailleurs été rédigés.