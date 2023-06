Agression en bande sur le parking de l’Acinapolis : il couvre ses amis et complices

Si le prévenu semble en aveux et fait amende honorable, la réalité du dossier est plus complexe. Selon le parquet, les agresseurs étaient entre 6 et 8 et ils auraient foncé sur la victime en voiture, avant de la passer à tabac. La victime avait eu un différend avec un membre de la bande et il s’agissait ici de régler des comptes. Le prévenu qui comparaissait ce vendredi était le seul à avoir été reconnu. Il a décidé de couvrir ses amis en endossant seul la responsabilité des faits qui avaient été initialement de tentative de meurtre, une fois dénoncés à la police, après leur déroulement. Maurice a notamment déclaré qu’il conduisait le véhicule qui a percuté la victime, alors qu’il n’était, selon les caméras de surveillance, que le passager de la voiture.

18 mois et 100 euros d’amende sont requis. La suspension du prononcé de la condamnation est plaidée par le conseil du prévenu.

Jugement le 8 septembre.