Bien être au travail: une inspection du SPF Emploi pointe des manquements au sein de l'hôtel de ville de Gembloux

Dans sa réponse, Laurence Dooms (Écolo), échevine du Personnel, a indiqué qu’une réunion visant à identifier les corrections nécessaires à apporter avait directement suivi la réception du rapport. "Pour les extincteurs, l’organisme ne vient plus malgré nos sollicitations. Nous essayons de voir s’il n’y en a pas d’autres. Concernant l’installation électrique, un rendez-vous est pris."

L’ambiance thermique du bâtiment est, elle, intimement liée à sa conception. "Les verrières du bâtiment en font un objet d’admiration architecturale, mais c’est aussi générateur d’une série de problèmes auxquels il est difficile d’apporter une réponse globale. Un budget a été débloqué. Des actions sont prises et certaines, légères, ont déjà été mises en œuvre pour améliorer la situation de l’accueil. Il ne faut pas dire que rien n’a été fait. Des analyses auront encore lieu d’ici l’hiver prochain pour, nous l’espérons, que le confort thermique soit plus agréable. Maintenant, le changement climatique est une réalité et nous devons tous nous habituer à supporter des chaleurs auxquels nous étions moins habitués."