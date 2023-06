Vol avec violence, bagarre : il a depuis lors mis fin à sa consommation d’alcool

Le 29 mars 2021, Marc et un ami s’en sont pris à un passant : son casque audio lui a été dérobé et on téléphone a été brisé. “J’avais bu beaucoup, je me suis disputé avec ma copine et j’ai perdu pied.” Une médiation réparatrice a eu lieu avec la victime suite à ce fait.

Le parquet estime que le prévenu, s’il s’est repris en main, minimise les faits. 18 mois de prison sont requis pour le vol avec violence et une peine d’un an de prison et 100 euros d’amende sont réclamés pour la bagarre. Une peine de travail est sollicitée par le conseil du prévenu. Jugement le 8 septembre.