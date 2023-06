La Noiseraie ouvre ses espaces à l’événementiel et au tourisme d’affaires

À l’origine en effet, ces hectares verts et boisés, le richissime investisseur privé Jean Kluyskens les a aménagés afin de s’adonner à la culture de la noix et y produire huiles et vins dérivés. Comme il a l’ambition d’en faire la plus grande noiseraie de Belgique, rien n’est trop beau. Il bâtit garage et annexes techniques, enracine quelque 1300 tiges. Un projet qui perdure, toujours appelé à faire découvrir les saveurs de la noix aux visiteurs de passage.

Nous sommes invités à fouler ce domaine renouant avec la rentabilité. La voiture s’avance à pas d’homme sur le chemin d’accès caillouteux. La lumière est si vive en ce dernier jour de mai que l’impression est celle d’une arrivée dans un lieu retiré, quelque part dans le sud. On pense à un mas de Provence, à un hébergement de charme qui a fait le vide autour de lui pour mieux respirer. En réalité, la cossue construction de briques à tonalité claire n’a que dix ans et décline de confortables espaces de travail et d’hôtellerie. En outre, elle est équipée d’un centre wellness couplé à une piscine extérieure. Depuis qu’Alain Lorent s’est installé à La Noiseraie et qu’il a redécoré les quatre chambres d’hôtes à la façon d’un 4 étoiles, l’outil a redécollé verticalement.

Les premiers hôtes portent aux nues cet établissement discret, telle une bulle de jouvence en bordure d’autoroutes, lui attribuant une note de 9,4 sur le site de réservation Booking.com.

Le Jack garage

Le nouveau maître des lieux pétille d’enthousiasme et d’envie d’en découdre avec l’adversité après deux ans de crise sanitaire. Les becs de gaz des fourneaux du Félicien étaient partis en trombe en décembre 2019, avant qu’un certain Covid-19 les coupe net moins de 4 mois plus tard et saigne la trésorerie.

Plus que traverser un désert, Alain Lorent avoue aujourd’hui avoir senti passer le souffle du dépôt de bilan en dépit du succès phénoménal de son établissement à 350 couverts de potentiel. "Sans des gens de bonne volonté (ils ne sont pas banquiers) qui ont cru en moi, je ne serais plus là", lâche-t-il avec émotion.

Le Covid à peine digéré, le voilà rebondi au milieu des noyers. Mais pourquoi avoir encore faim d’un projet à développer ? Il explique: "La situation économique reste compliquée et je dois garantir l’emploi de mes employés (45 équivalents temps plein sans compter les renforts étudiants). On peut se sortir du rouge en ayant une éthique sociale et financière, mais à la condition de se diversifier. Or, en 2022, j’ai refusé près de 2000 personnes en recherche d’un endroit plus adapté à des événements privés familiaux, tels un mariage ou un baptême."

Justement, la Noiseraie offre cette intimité-là, propice à des célébrations raffinées. Et le destin voulut qu’il croise la route des nouveaux propriétaires du site, Aurélie et Arthus de Bousie, repreneur de la moutarderie Bister, avec qui le courant est bien passé.

La philosophie écoresponsable d’Alain Lorent, son sens de l’humain et son dynamisme à se réinventer ont séduit et inspiré confiance.

Avant lui, l’outil était tombé en léthargie. Aujourd’hui, sa réconciliation avec le tourisme dit quelque chose d’optimiste de l’après-Covid, et d’une reprise en flèche des affaires. Cette Noiseraie, il est logiquement dans les plans de la faire monter en puissance, notamment en ciblant une clientèle plus aisée, celle orbitant dans les cercles d’affaire, tant le cadre semble privilégié et idéal à l’organisation de conférences, séminaires et incentives, ces jeux innovants censés stimuler la motivation des cadres d’une entreprise. Et ce business-là, c’est plutôt nouveau. Il est d’ailleurs question de recréer une grande salle de 200 personnes à l’endroit d’un garage. Ainsi que d’autres à plus petite capacité. À terme, 400 places disponibles.

Un premier investissement a consisté à transformer le garage, dédié à des voitures de collection, en un espace où, entre deux tempêtes de cerveau, on refait le monde en dégustant un café, à moins d’un whisky. Son nom ? Le Jack Garage, référence au Jack Daniel’s, le bourbon qui fait fureur au Félicien. Le sens de la déco est pied au plancher: au petit coin, un pistolet de pompe fait office de robinet, et une jante de lavabo.

Dans l'une des quatre chambres d'hôte aménagées à la façon d'un hôtel quatre étoiles. Les premiers visiteurs ont donné une cote de 9,4 sur le site de réservation booking.com. ©Pierre Wiame