Pour rappel, les Molons sont souvent sollicités, aussi à l’étranger, pour animer de leurs chants et leurs costumes aux couleurs vives les carnavals, cortèges et festivités, partout en Belgique mais aussi en France et parfois encore bien plus loin. Mais les "Quarante" sans leur char, c’est un peu comme un escargot sans son beurre d’ail.

Or, l’impressionnante remorque a près d’un demi-siècle et sa technologie a fait son temps.

Pour pouvoir réviser complètement le système de freinage et redonner une totale autonomie aux Molons sur des routes plus lointaines, des travaux mécaniques importants s’imposaient.

Les frais avaient été évalués à un montant d’environ 17 000 €. Pour pouvoir continuer leur action sociale, la "Moncrabeau" avait ainsi lancé un appel aux dons. "Et beaucoup de citoyens se sont manifestés", souligne l’un des sociétaires. Mais voilà désormais un solide coup de pouce de la Ville de Namur avec ce subside spécifique de 10 000 €. Le collège s’est ainsi montré "désireux que l’argent récolté par les Molons puisse d’abord et avant tout continuer à servir pour leurs actions philanthropiques au bénéfice des plus fragiles plutôt que des frais de garage."