Namur: les apéros-vélo, se déconnecter du quotidien pour mieux se reconnecter aux autres, à soi et à la nature

Elle a alors pris l’initiative d’emmener d’autres femmes avec elle lors de ses "échappées à bicyclette". L’occasion de prendre l’air, d’échanger et de nouer des liens. "Quand les pieds pédalent, les langues se délient", observe Aurélie. Par la suite, elle a également proposé des journées complètes où la pratique du vélo se mêlait à d’autres activités en extérieur telles que le yoga, l’aquarelle, le kayak ou un cercle de parole. Un moment pour se ressourcer, se confier, rencontrer de nouvelles têtes, en dehors des tracas du quotidien. Nul besoin de trop réfléchir, Aurélie s’occupe de tout. Pas besoin non plus d’avoir de grandes capacités sportives. Chacun(e) est invité(e) à aller à son rythme car le bien-être et la découverte priment.

De fil en aiguille, Aurélie a ainsi lancé sa petite entreprise Auré du Jour, pour proposer des activités en pleine nature, le vélo en fil rouge. Par la suite, ses activités se sont aussi ouvertes aux hommes. "J’ai développé une formule plus courte, plus facile à glisser dans son agenda. Ouvert à tous et pour tous les âges, les apéros-vélo invitent les participant(e)s à ne pas rentrer chez eux après le boulot et à venir directement enfourcher leur deux-roues pour une escapade guidée et gourmande", poursuit-elle.

Un apéro-vélo, premier d’une série, a eu lieu ce 8 juin. Les prochaines dates de ces apéros-vélo sont fixées les 22 juin, 6 et 13 juillet. "On vient avec son propre vélo mais il est possible d’en louer si je le sais à l’avance", précise-t-elle.

Le 18 juin, elle reproposera une nouvelle échappée à bicyclette uniquement pour la gent féminine, en collaboration avec une jeune Namuroise, Lisa Joseph, sur le thème de l’écriture. Les idées ne manquent pas puisqu’elle envisage d’autres possibilités comme des goûters dans de jolis jardins privatisés fin août. "En général, les participant(e)s à mes événements trouvent que c’est une bulle d’air dans leur quotidien, que ça leur permet de déconnecter pour se reconnecter à soi et à la nature. se réjouit Aurélie. En plus, il ne faut pas aller bien loin pour faire ça." C’est donc une incitation au slow tourisme et au slow tout court, pour rompre avec notre rythme souvent effréné.

Réservations: 0497 57 50 82 ou hello@auredujour.com