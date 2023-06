”Le gouvernement wallon ne peut et ne veut pas s’avancer à donner des garanties aux agriculteurs, il ne peut et ne veut pas leur promettre qu’ils pourront encore continuer leur métier de manière correcte, équilibrée financièrement et dans le respect des efforts qu’ils fournissent déjà au quotidien. Et pour la FWA, ce défaut de garantie est inacceptable”, écrit la fédération dans un communiqué.

Nos confrères de la RTBF rapportent que la circulation sera perturbée entre 9h30 et 14h. La circulation sera d’ailleurs interdite sur tous les axes menant à la Confluence à partir de 11h. Les bus TEC seront retardés ou déviés. Le stationnement sera interdit rue Bord de l’Eau et boulevard Baron Huart.