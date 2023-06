La barre des 1.000 animaux pris en charge par le CREAVES de Namur franchie de plus en plus tôt

70 hérissons en une semaine

Cette année, les hérissons semblent payer un lourd tribut. En une semaine, le centre s’en est vu confier 70 ! Une hécatombe. Une première explication se trouve au niveau climatique. “L’hiver n’a pas été très rigoureux. Certains hérissons ont hiberné mais se sont réveillés plus tôt et n’ont pas trouvé de nourriture, d’autres n’ont pas totalement hiberné. Normalement, un hérisson qui hiberne perd 20 à 30 % de son poids corporel. Ici, on nous en a ramené un dont nous nous étions déjà occupés en octobre 2022 et il avait perdu 40 % de son poids. Il a manqué de ressources pendant l’hiver”, explique Laurence Delcourt, responsable du centre.

Avec ce réveil précoces, les hormones ont été sollicitées un peu plus tôt dans l’année, faisant ainsi avancer les combats de mâles en vue de conquérir une femelle. Des combats qui occasionnent de vilaines blessures avec des risques de surinfection. L’homme, via les robots tondeuses qui fonctionnent de nuit, les débroussaillages ou les empoisonnements à la mort aux rats et granulés anti-limaces, y est aussi pour quelque chose.

Les oiseaux ont aussi afflué ces dernières semaines au CREAVES de Namur, à cause du comportement humain. “Des oiseaux de volière sont tombés malades suite à une pulvérisation d’un agriculteur. Cela veut dire que dans la nature, c’est tout la chaîne alimentaire qui est contaminée : du simple insecte jusqu’aux rapaces, blaireaux, renards. ”

Les nichées ont par ailleurs eu lieu un peu plus tôt cette année. Au niveau de la taille des haies, de l’élagage des arbres, de la tonte des pelouses ou de l’utilisation de produits, Laurence Delcourt insiste : il faut agir de manière éco-responsable.

Entre 30 et 40 appels par jour

“Nos bénévoles et nos soigneurs doivent avoir les nerfs solides pour le moment”, peut-on encore lire sur la page Facebook du CREAVES. En effet, au-delà du nombre d’animaux pris en charge, les sollicitations sont nombreuses. Et parfois virulentes. “Nous avons entre 30 et 40 appels par jour, même de nuit. Il est impossible de répondre à toutes les sollicitations”, rappelle Laurence Delcourt. Sur papier, le centre compte une centaine de bénévoles. “Mais nous sommes une petite cinquantaine, toujours les mêmes, à travailler avec 3 plages horaires différentes entre 8 et 20h en fonction des besoins. Lors des naissances, on biberonne aussi à domicile, de nuit. ” La responsable du centre rappelle que tous sont bénévoles...

Malgré cette pression, le centre a choisi de rester ouvert, contrairement à d’autres qui ont temporairement fermé car arrivés à saturation.