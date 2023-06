La reconstitution du meurtre du jeune Esteban a eu lieu ce dimanche à Namur (vidéo)

C’est dans la rue de l’Inquiétude qu’Esteban Soltau Diaz, 18 ans, a perdu la vie après avoir reçu un coup de couteau dans le cœur le 17 novembre 2022.

Sept mois après les faits, l’auteur du coup fatal, Arthur F., 19 ans, a été invité à reproduire les gestes qui ont été posés dans cette ruelle peu fréquentée. «Une reconstitution permet de voir si les déclarations de l’inculpé et des témoins concordent avec la réalité, indique Étienne Gaublomme, magistrat du parquet de Namur. Le but est de le mettre in situ et de le confronter aux éléments du dossier.»

Du point de vue de l’avocat d’Arthur F., Me Maudoux, ça aurait été mieux plus tôt «car la mémoire s’étiole et les faits peuvent être pollués par la relecture des choses.»

Le meurtre a été commis dans cette ruelle peu fréquentée. ©ÉdA – Florent Marot

Une centaine d’effectifs

Ce jour n’a pas été choisi au hasard : un dimanche signifie moins de passage et des commerces fermés, ce qui permet à la police d’agir plus tranquillement. Plusieurs fidèles clients du café L’Apéro, rue des Croisiers, se sont toutefois étonnés de ne pas pouvoir siroter leur verre en terrasse. Quant aux passants, ils ont été invités à emprunter un autre chemin. Concernant les habitants des rues concernées, ils étaient «escortés» par des policiers pour sortir ou rentrer chez eux.

Sur place, une centaine de personnes étaient présentes : juge d’instruction, magistrats du parquet de Namur, enquêteurs, policiers de la zone de police Namur Capitale (notamment pour sécuriser le site ou jouer le rôle des protagonistes de la scène), police judiciaire fédérale et labo ainsi que la Direction de la sécurité publique (DAS). Celle-ci s’occupe des images vidéofilmées de la reconstitution et les diffuse en temps réel dans ses camions afin que les différentes parties puissent examiner les choses dans le détail. «Ça évite que la scène soit envahie par un nombre trop important de personnes», explique Me Maudoux.

La protection civile a géré la logistique et des membres de l’assistance aux victimes ont accompagné les témoins. Car ils étaient nombreux à être témoins du drame. Parmi ceux-ci, des commerçants et des copains d’Esteban. Une dizaine d’entre eux se sont longuement succédé pour relater leur version des faits.

Une centaine de personnes étaient présentes parmi lesquelles des enquêteurs. ©ÉdA – Florent Marot

Les avocats de la défense et des parties civiles étaient aussi sur place. Ces derniers accompagnaient la famille de la victime. «Leur présence est requise parce qu’ils seront parties au procès, ajoute Étienne Gaublomme. Parquet et parties civiles doivent apporter la preuve de l’infraction.» Chacun peut émettre des observations et poser des questions.

Inculpé de meurtre

Une rivalité amoureuse était à l’origine d’une discorde entre Esteban et Arthur. Le jour des faits, les deux garçons s’étaient mis rendez-vous pour discuter.

D’après Me Maudoux, son client était venu sans rien dans les poches et c’est Esteban qui possédait un couteau. La reconstitution permet justement d’apporter des éclaircissements et des éléments pour mieux comprendre le déroulé de cette funeste soirée. de novembre.

"Une opération policière est en cours", répondait-on aux passants qui posaient des questions. ©ÉdA – Florent Marot

Arthur F. est à ce stade inculpé d’avoir commis un homicide volontaire, avec intention de donner la mort, soit un meurtre. «Il a conscience qu’il a commis l’irréparable. Il a pris une vie et il le regrette. Il n’éprouvait pas d’hostilité particulière à l’égard de la victime», assure Me Maudoux. Selon lui, Arthur F. a été collaborant.

«Tout s’est déroulé calmement et professionnellement. J’ai le sentiment qu’on arrive au bout de l’enquête. Tout sera consigné dans des procès-verbaux», a-t-il déclaré à la fin de la reconstitution qui s’est terminée sur le coup de 20h.

Un important périmètre de sécurité a été établi entre les rues des Croisiers, de l’Inquiétude, des Carmes et la galerie Wérenne. ©ÉdA – Florent Marot

Une qualification provisoire

Si pour l’instant les faits sont qualifiés de meurtre, cela peut évoluer en cours d’instruction. «Les qualifications sont toujours provisoires et ce sont les plus graves qui sont retenues», expose Me Maudoux. La qualification finale sera connue lorsque le dossier sera clos par la chambre des mises en accusation qui renverra l’affaire devant la juridiction ad hoc.

Maître Thibault Maudoux ©Florent Marot

S’il s’agit d’un meurtre, il sera traité par la cour d’assises. Si les faits sont requalifiés en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par exemple, l’affaire sera examinée et plaidée devant un tribunal correctionnel.

Cette dernière qualification pourrait être défendue par Me Maudoux. «N’excluons pas non plus la légitime défense ou l’excuse de provocation qui sont des options.» La peine encourue par l’auteur serait alors moindre.

Il rappelle qu’Arthur n’a jamais voulu la mort d’Esteban. «Un seul coup de couteau a été donné. Il n’y a pas eu d’acharnement ou une détermination à tuer», dit-il. Rappelons qu’en théorie, le meurtre est passible de 30 ans de réclusion.