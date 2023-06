Piéton mortellement fauché à Philippeville : Julien se trouvait au milieu de la route limitée à 120 km/h

Selon les premiers éléments relevés sur les lieux, le conducteur de la voiture, accompagné de ses deux fils, se dirigeait vers Beaumont. Juste après la pizzeria Julius, la nationale se divise en deux fois deux bandes de circulation, avec une berme centrale en béton.

Inévitable

C’est à cet endroit, et en pleine obscurité, que l’automobiliste a été surpris par la présence d’un piéton, vêtu d’habits complètement sombres, au milieu des bandes de circulation. Dans ces conditions, il était impossible d’éviter la collision.

En effet, selon le parquet de Namur, l’accident est survenu sur un tronçon de la N97 où la vitesse est limitée à 120 km/h. En raison de la vitesse autorisée en l’endroit et du peu de visibilité du piéton, il aurait été impossible d’anticiper sa présence, précise Sophie Debelle, substitut du procureur du roi. On ignore la vitesse de la voiture qui a percuté le piéton.

Ambulance et pompiers se sont rendus sur les lieux, mais il ne restait rien à faire pour l’homme de 36 ans qui devait succomber à cette terrible collision.

Un habitant de Walcourt

Dans un premier temps, on pensait que l’homme habitait le coin et rentrait chez lui à pied. Mais Julien Duret, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est domicilié à Walcourt. On se demande donc toujours ce qu’il faisait là, à cette heure, et à pied. Un expert automobile a été désigné et le médecin légiste requis. Les résultats ne seront pas connus avant demain lundi.

Des devoirs complémentaires devront être menés en ce début de semaine pour tenter d’éclaircir cette situation. Quant au chauffeur de la voiture et ses deux occupants, s’ils n’étaient pas blessés, ils se trouvaient dans un état de choc bien compréhensible.