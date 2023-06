L’archéoparc indique : “Le temps d’un week-end, de nombreux soldats planteront leurs tentes à Malagne ! Découvrez la vie qu’ils menaient à l’époque, frissonnez devant des combats de gladiateurs ou bien encore assistez à des rencontres redoutables entre légionnaires romains et guerriers celtes. Si le Rendez-vous gallo-romain est l’occasion rêvée de découvrir notre villa gallo-romaine en compagnie d’un médiateur culturel, c’est aussi le moment opportun pour vous initier aux techniques d’artisanat ou d’archerie de l’Antiquité… Testez votre adresse au tir à l’arc, fabriquez une clé romaine, ou bien encore confectionnez une corde de chanvre.”

Les plus jeunes pourront se mettre dans la peau d’un petit potier, frappeur de monnaie, bijoutier ou encore forgeron. “Sympathisez avec les habitants peu ordinaires de la villa ; lapins, moutons, ânes, chevaux, tous seront au rendez-vous ! Les plus gourmands auront la chance de goûter le pain à l’ancienne du maître boulanger et de déguster quelques recettes antiques… Flânez au milieu des vestiges de la villa gallo-romaine et de ses jardins aux sons et rythmes des instruments et contes de l’Antiquité.”

A l’occasion du Rendez-vous gallo-romain, se tiendra l’expérimentation publique du projet de recherche Specularia mis en œuvre par l’Université de Namur et l’Archéoparc. “Cette expérimentation au caractère unique et exceptionnel permettra aux visiteurs de découvrir concrètement ce qu’est l’archéologie expérimentale. Grâce à la présence de l’archéologue et du maître verrier, le public aura l’opportunité d’assister aux différentes étapes de production de verre à vitre romain. Plusieurs tests seront effectués selon un protocole scientifique bien précis évoqué depuis près d’un siècle dans la littérature scientifique mais jamais testé auparavant !”

Les 15 et 16 juillet 2023 de 11h à 18h, rue du Coirbois 85 (5580 Rochefort). Adulte : 13 € /Enfant : 8€ /Senior : 11€ - Rochefortois : gratuit

Consultez l’agenda et le programme sur www.malagne.be