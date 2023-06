Quel est le concept de Coachlink ?

”Je veux donner du mieux-vivre en partageant mon vécu et mes expériences. Je souffre moi-même de maladies invisibles, j’ai derrière moi un long cheminement en la matière et mon objectif est d’aider les autres en leur permettant de se sentir apaisés et épanouis. De leur apprendre à ne pas refouler leurs émotions, mais à les sortir, les communiquer. Un diagnostic médical est toujours préférable avant de venir me rendre visite. Je ne guéris pas mais je peux aider à vivre les choses de façon plus sereine.”

Comment est né le projet ?

”Il a vu le jour en 2020 alors que je venais de regarder une émission à la télévision qui abordait le problème du suivi du mieux-être des personnes malades. Ce dernier est encore plus important quand il s’agit de maladies invisibles. Le mieux-être du corps passe par le mieux-être de l’esprit. J’ai suivi une formation d’un an en coaching, j’ai également appris la programmation neurolinguistique, j’entamerai prochainement une formation en sophrologie de 3 ans. Je m’intéresse également au décalage biologique et je m’autoforme à travers mes lectures. Mon activité est lancée depuis avril, via une couveuse d’entreprises.”

Quelles sont ces maladies invisibles ?

”Le diabète, l’asthme, les problèmes cardiovasculaires ou respiratoires, la maladie de Crohn, l’endométriose, la fibromyalgie, … Les pistes que je propose dans mon accompagnement, comme l’acceptation, la conscientisation, la respiration, la relaxation, la cohérence cardiaque, la gestion du stress ou la communication peuvent s’intégrer à un suivi pluridisciplinaire. Je ne suis pas médecin ni psychologue ou psychiatre, je propose un accompagnement tourné sur le mieux-être. Les personnes que je reçois sont heureuses de découvrir ce projet humain, certains trouvent parfois que la médecine traditionnelle oublie d’associer l’esprit au corps et c’est à ce niveau que mon accompagnement peut être bénéfique pour eux. Je travaille en cheminant d’éléments factuels du présent puis en se tournant vers l’avenir souhaité. Je leur donne des outils à utiliser pour se sentir mieux.”

En pratique, comment fonctionnez-vous ?

”Le nombre de séances d’accompagnement peut varier entre 6 et 8, suivant la capacité d’intégration des gens que je reçois. À l’issue de chaque séance, je leur donne des “devoirs” à faire chez eux entre deux rendez-vous. Je reçois à Jambes, chaque séance coûte 60 euros. Que les personnes qui ont peur de consulter se rassurent : l’éthique est très importante pour moi et je travaille dans le respect de la confidentialité, sans aucun jugement ou avis. Je souhaite utiliser mon expérience et mon vécu pour aider les autres à mieux-vivre.”

Infos : 0486/95.41.42

https://www.facebook.com/lwcoachlink