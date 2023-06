Province de Namur : la collecte des déchets anticipée entre le 15 et le 21 juin

Concrètement, des températures élevées sont attendues jusqu’au milieu de la semaine prochaine (au moins). C’est pourquoi, le départ des collectes de déchets s’effectuera à partir de 5h du matin (au lieu de 6h ou 7h en temps normal), entre le jeudi 15 et le mercredi 21 juin.

Les citoyens sont donc invités à sortir leurs poubelles (aussi bien déchets ménagers et organiques que PMC et papiers-cartons) la veille au soir, compte tenu du fait que les camions sont susceptibles de passer plus tôt que d’habitude.

Ce dispositif sera maintenu au-delà du 21 juin si les prévisions météorologiques devaient confirmer des températures élevées au-delà de cette date.

Ces dispositions sont prises pour veiller au bien-être des travailleurs de BEP Environnement mais elles dépendent aussi de la bonne collaboration des citoyens. Nous comptons sur eux !