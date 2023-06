Abbaye de Marche-les-Dames: lieu de promenade, pas de pique-nique

Le responsable s’est fendu d’une publication sur les réseaux sociaux pour rappeler les bonnes pratiques. Il y va, dit-il, de la santé financière de l’édifice datant du Moyen Âge. "Pour nous, la restauration est l’une des sources de revenu qui permet de financer les aménagements de l’abbaye", explique notre interlocuteur.

Pour rappel, les frères Bouvier ont fait l’acquisition du site en 2018 et ont entamé un projet de restauration au long cours estimé à 10 millions€. L’abbaye s’est d’ores et déjà muée en complexe pour l’organisation de mariages et d’événements culturels ponctuels. "Mais on autorise les balades sur le site parce qu’il fait partie du patrimoine wallon. L’accès est gratuit et libre", ajoute Geoffroy Bouvier.

En divers endroits, une signalétique rappelle qu’il est interdit d’y déballer son en-cas. "Il ne s’agit pas de panneaux de quatre mètres sur trois. Cela serait disgracieux dans un tel cadre, poursuit le gestionnaire. D’autant que 90% des promeneurs sont tout à fait respectueux des règles."

Parmi les dix pourcents de récalcitrants, il y a aussi des personnes qui garent leurs voitures n’importe où et ceux qui laissent sur place des déjections canines en souvenir de leur passage. "Ils les emballent dans des sachets en plastique, ça, c’est bien, mais quand ils ne trouvent pas de poubelles, ils les abandonnent. Quotidiennement, on passe du temps à ramasser ces petits sacs remplis de crottes de chien ", déplore Geoffroy Bouvier. Le contenu est pourtant plus rapidement biodégradable que le contenant.