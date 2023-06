Entre le 20 avril et le 16 mai, plusieurs vols de batteries de voiture et d’outils sur 11 chantiers ont eu lieu à Andenne, indique le parquet de Namur. Les auteurs ont également siphonné les réservoirs des véhicules présents sur place et réalisé diverses dégradations. Une partie du préjudice s’élèverait à 2 tonnes de ferraille volées.