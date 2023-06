JBC quittera le centre de Namur après le 20 juillet 2023

Après 23 ans de présence dans le cœur de ville, JBC ne renouvellera pas son bail locatif. "Les revenus générés par le magasin et le coût du loyer ne nous permettent plus d’être en équilibre", justifie-t-on au siège de la grande chaîne de prêt-à-porter qui choisit de tout miser sur son implantation située à Champion.

Cette décision renvoie à une réalité qui devient de plus en plus difficile à éluder: l’attractivité commerciale du centre-ville de Namur est sérieusement en berne. "D’autres fermetures vont arriver dans un futur proche", assure Étienne Dethier, président de l’Association des commerçants (ACN). Si ce dernier épingle un contexte économique inhérent à toutes les villes et lié à l’augmentation des loyers, des charges de personnel et des coûts de l’énergie, il pointe également des spécificités namuroises. "Le commerce est en crise mais on ne peut pas dire que c’est partout pareil. La Ville doit prendre conscience qu’il y a un problème d’accessibilité, une désaffection des consommateurs et qu’à un moment, le rapport charge/rentabilité devient défavorable", insiste le porte-voix des commerçants namurois. Un ratio qui pèse dans la balance au moment de renouveler un bail.

"Donner l’envie aux gens de revenir"

La décision de JBC est rendue publique une semaine après le voyage d’une délégation namuroise à Mulhouse destiné à préparer la future extension du piétonnier. Un projet qui, conjugué avec l’aboutissement du futur complexe du square Léopold, doit relancer la dynamique économique de la Corbeille. Ce sont les deux atouts maîtres de la majorité politique en place Engagés-Écolo-MR. Pour Étienne Dethier, ces choix ne répondent pas à l’urgence de la situation. "Admettons, et je dis bien admettons, que cela s’avère être une solution. Nous serons cinq ans plus tard. Or, on ne peut pas attendre cinq ans. Il n’y aura plus personne dans le centre."

Pour le président de l’ACN, il faut mettre en place un plan de soutien avec effets immédiats. "Il ne s’agit pas de quémander de l’argent, précise Étienne Dethier. Bien sûr, si on nous le donne, on ne le refusera pas mais il faut avant tout un plan pour promouvoir le potentiel commercial du centre-ville et donner l’envie aux gens d’y revenir."

La conclusion est limpide: quand les clients tournent le dos aux magasins, ce sont les commerçants qui passent à la caisse.