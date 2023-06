Mégots Wars : la nouvelle campagne namuroise de lutte contre les jets de mégots

Namur compte plus de 2000 poubelles publiques dont la plupart sont équipées de cendriers urbains, ainsi que de nombreux mégots-bacs insérés dans le sol. “Pourtant, on trouve encore des mégots de cigarettes abandonnés par terre, polluant nos rues. En plus du désastre écologique, cela donne une mauvaise image de la Ville et provoque de nombreuses plaintes de la part des utilisatrices et utilisateurs de l’espace public. En effet, dans les rues de Namur, le mégot se distingue comme le déchet sauvage le plus souvent rencontré, bien plus que les canettes ou les bouteilles en plastique. Bien qu’il soit plus discret que les autres déchets sauvages, les mégots représentent un véritable fléau pour notre environnement car une fois jetés en rue, ils sont emportés par les pluies et se retrouvent ainsi dans la Meuse. Or, un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau à lui tout seul. 11 milliards de mégots sont jetés chaque jour à travers le monde et parmi ceux-ci 40 % échouent dans les océans”, indique Charlotte Deborsu, échevine du Cadre de vie.