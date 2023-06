Un nouveau passage sécurisé à Assesse grâce au budget participatif

Julien Delfosse, échevin assessois en charge de la participation, de la ruralité, du Plan Communal de Développement Rural, de l’Economie, de la Communication et de l’Alimentation durable, indique : “Cette semaine, les équipes du service technique et du PCDR (Plan Communal de Développement Rural) ont travaillé à la mise en œuvre d’un aménagement, sous le tunnel du chemin de fer, qui rendra plus visible les piétons et cyclistes qui traversent ce passage pour rejoindre notamment les quais de la gare et l’infrastructure de football de la commune. Vu le peu de place qu’il y avait pour installer des infrastructures en dur, la commune a opté pour un marquage très visible au sol et sur le mur, des plots luminescents au sol, et des panneaux de signalisation. L’initiative vient d’une riveraine qui emprunte régulièrement ce tunnel pour ses déplacements. Elle a été soutenue notamment par plusieurs membres du RUS Assesse, club de football de l’entité qui voyaient eux aussi une occasion de créer un passage plus sécurisant pour les joueurs pour accéder à leurs infrastructures.”

L’équipe du PCDR, des marchés publics et les services techniques ont accompagné toute la démarche de suivi de dossier et de cahier des charges jusqu’à la réalisation. “Vous avez ici, un endroit stratégique du village, qui permet de lien le centre au hameau et des infrastructures sportives et ferroviaires, qui sera désormais plus accessible et sécurisé”, poursuit Julien Delfosse