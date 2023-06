Namur: une plateforme sur la Meuse à l’horizon 2024

Dans cet ordre d’idée, la Province de Namur a lancé le programme "Namur, province au fil de l’eau", soit une série de projets mettant en valeur les bords de Sambre et de Meuse dans dix communes namuroises. Le tout avec un souci de cohérence d’un point de vue architecturale, de la signalétique, du choix des matériaux et de l’éclairage. Plusieurs partenaires publics sont impliqués dont le Bureau économique de la Province (BEP) et le Service Public de Wallonie (SPW).

Les deux opérateurs étaient présents mardi soir à la bourse, à l’occasion d’une réunion publique sur l’état d’avancée des chantiers en cours sur le territoire communal.

Ils y ont annoncé l’aboutissement de deux projets d’aménagement le long des cours d’eau qui traversent Namur. Tous deux sont programmés pour 2024.

Une plateforme sur la Meuse

La Confluence sera dotée d’un nouvel attribut: une avancée sur la Meuse située dans le prolongement des gradins en aval de la passerelle. Une structure qui s’inspire du ponton flottant imaginé par les architectes ayant réhabilité le site et qui n’avait pas été réalisée à l’époque. "Elle était un peu surdimensionnée. Après les études et esquisses, on est arrivé à une plateforme plus réduite qui deviendra un espace polyvalent en bord de Meuse. Avec l’ambition d’amener les citoyens au plus près de l’eau, explique Maxime Dessalle, ingénieur pour les voies hydrauliques au SPW. La taille et la forme sont dictées par les contraintes de navigation."

La plateforme sera située à 8 mètres de l’Enjambée et totalisera une surface de 130 m2. Le SPW a opté pour une forme trapézoïdale afin d’éviter, notamment, l’accumulation de détritus.

Différence de taille par rapport à l’idée originelle: il s’agira d’une structure "en dur" fixée dans le lit du fleuve par des pieux. "Une dalle de béton sera posée dessus", précise Maxime Dessalle. L’accès au ponton se fera grâce à des petits escaliers ainsi qu’une rampe à destination des personnes à mobilité réduite. Deux garde-corps seront installés latéralement par mesure de sécurité. "Cela n’a pas de sens d’en mettre le long de la partie qui touche l’eau puisque le but est de s’en rapprocher", ajoute l’ingénieur du SPW. L’éclairage sera adapté dans le périmètre avec notamment la pose d’un mât de dix mètres qui visera directement la plateforme, depuis le halage.

Vu sa proximité avec la Meuse, celle-ci devrait être en partie inondée durant les mois d’hiver, lorsque l’eau est à son niveau le plus haut.

Pensé comme un espace de contemplation, ce nouvel attribut devrait également servir pour des activités culturelles, lors du festival Namur en mai, entre autres.

Ces aménagements sont estimés à 700 000 €.

Des gradins quai des Joghiers

La Sambre ne sera pas en reste puisque le quai des Joghiers bénéficiera lui aussi d’aménagements pour booster la convivialité des lieux. Il est ici question d’équiper le site de gradins afin "de reconnecter la partie basse avec la promenade de la rue Saintraint", indique Mélissa Colombo, chargée de projet au BEP. Et d’ajouter: "L’objectif est ici de capter les touristes, les usagers du RAVeL, les plaisanciers et de les amener vers le centre-ville."

Coût estimé: 150 000 €, subsidiés à hauteur de 80% par le commissariat général au tourisme. Le solde étant pris en charge par la Ville de Namur.